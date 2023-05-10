9 мая посол Республики Армения в Египте Грачья Поладян встретился с министром здравоохранения и народонаселения Арабской Республики Египет Халедом Абдель Гафаром. На встрече присутствовали представители ряда компаний сектора здравоохранения.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития и углубления сотрудничества в сфере здравоохранения между Арменией и Египтом. Стороны подчеркнули важность поощрения взаимных инвестиций, обмена опытом в сфере медицинского туризма и проведения обучающих курсов.

Для дальнейшего развития сотрудничества была подчеркнута необходимость подписания новых отраслевых документов между двумя странами. Обе стороны выразили готовность предпринять практические шаги в отношении вышеупомянутых договоренностей.