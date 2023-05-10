В контексте урегулирования армяно-турецких отношений тезис армянской стороны заключается в том, что действия Турции не должны быть связаны с отношениями Армении с третьими странами.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил депутат правящей фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении Бабкен Тунян, отвечая на вопрос, не считает ли Турция азербайджанский фактор предусловием в армяно-турецких отношениях.

«Речь идет об урегулировании отношений без предварительных условий. Естественно, если бы не было предварительных условий, то эту границу в скором времени открыли бы. И если они ставят перед нами предварительные условия, мы отвечаем, что у нас есть свои красные линии и свое видение. И это то, что у стран должны быть нормальные отношения друг с другом. При регулировании отношений между двумя странами, они не должны зависеть от отношений с третьими странами», — заявил депутат.

В этом видение армянской стороны. По словам Туняна, оно понятно и международному сообществу.

Ранее Армения и Турция достигли договоренности об открытии армяно-турецкой границы в начале лета для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.