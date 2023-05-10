Азербайджанская сторона выдвинула дополнительные условия, требуя проверить автомобили, перевозящие пациентов, а также паспорта сотрудников Международного комитета Красного Креста и пациентов, тем самым нарушая ранее достигнутые договоренности.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении омбудсмена Республики Арцах, которое приводим полностью:

“С момента установки незаконного контрольно-пропускного пункта на автодороге Горис-Степанакерт вблизи моста Хакари 23 апреля Азербайджан искусственно препятствует нормальной работе Международного комитета Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе, чем азербайджанская сторона не только нарушает положения международного гуманитарного права, но и грубо нарушает достигнутое во время блокады соглашение о транспортировке в Армению лиц, находящихся в крайне тяжелом состоянии.

Таким образом, Азербайджан прямо игнорирует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 21 декабря 2022 года, обязывающее Азербайджан принять все необходимые и достаточные меры для обеспечения перемещения в Армению тяжелобольных лиц, нуждающихся в медицинском лечении, через “Лачинский коридор”.

За это время МККК перевозил пациентов лишь дважды: 28 апреля (13 пациентов) и 29 апреля (16 пациентов). С 29 апреля при посредничестве МККК полностью прекратилась трнспортировка пациентов в медучреждения Республики Армения.

Согласно информации, полученной аппаратом Защитника прав человека, азербайджанская сторона выдвинула дополнительные условия, требуя проверить автомобили, перевозящие пациентов, а также паспорта сотрудников Красного Креста и пациентов, тем самым нарушая ранее достигнутые договоренности.

Согласно информации, полученной от министерства здравоохранения Республики Арцах, 30 пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии, ожидают срочной транспортировки. Азербайджан намеренно препятствует поставкам в Арцах необходимых медикаментов через МККК, в результате чего в медицинских учреждениях Арцаха возникают серьёзные проблемы.

Азербайджанская сторона, преследуя цель полной изоляции Арцаха, предпринимает преднамеренные действия, направленные на воспрепятствование деятельности даже гуманитарных организаций в Арцахе, выдвигая дополнительные искусственные требования. Азербайджан не готов занимать конструктивную позицию даже по вопросам гуманитарного характера, не упуская возможности терроризировать мирное население и усугублять его физические и психологические страдания, вызванные блокадой, намеренно углубляя гуманитарный кризис.

Поведение Азербайджана прямо противоречит международному праву и принципам гуманизма, что должно быть однозначно осуждено международными организациями и правозащитным сообществом. Мы ожидаем практического вмешательства международных структур в урегулирование этой неотложной гуманитарной проблемы”.