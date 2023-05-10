Секретарь Совета безопасности Армении принял специального представителя министра иностранных дел РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата СБ Армении, Григорян и Ховаев обсудили последние развития, касающиеся нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Секретарь Совета безопасности представил собеседнику позиции армянской стороны по ряду вопросов урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Коснувшись урегулирования нагорно-карабахского вопроса, стороны подчеркнули, что права и безопасность армян Нагорного Карабаха должны уважаться и защищаться. Российская сторона подчеркнула, что Лачинский коридор должен быть открыт и действовать в рамках Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.