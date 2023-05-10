Москва ждет от армянских партнеров инициативных шагов по возобновлению предметной работы с целью развертывания на территории Армении миссии ОДКБ.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы ожидаем от армянских партнеров инициативных шагов по возобновлению предметной работы по развертыванию на территории Армении миссии ОДКБ и другим совместным мерам помощи нашему союзнику», — отметила официальный представитель МИД РФ.