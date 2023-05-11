Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Европейского Совета Шарля Мишеля, в ходе которого они обсудили возможности оказания содействия установлению стабильного и продолжительного мира между Арменией и Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Государственный департамент США.

1-4 мая в Вашингтоне состоялись переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. В первом и последнем заседании переговоров участвовал и госсекретарь США Энтони Блинкен. После переговоров в Вашингтоне ЕС объявил, что 14 мая в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча лидеров Армении и Азербайджана и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Напомним, что с утра 11 мая Азербайджан вел огонь по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка. Армянская сторона сообщила о трех раненых. Обстановка на этом участке армяно-азербайджанской границы в течение нескольких часов оставалась напряженной. Министерство обороны Армении сообщило, что на данный момент напряженность значительно снизилась.