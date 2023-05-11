Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян на своей странице в Twitter обратился к очередной провокации вооруженных сил Азербайджана в направлении Сотка.

«Провокация, развязанная азербайджанской стороной на границе с Арменией, еще раз доказывает проводимую Азербайджаном политику давления на армянскую сторону силой и угрозами.

Обстрел армянских позиций и машины скорой помощи, везущей раненых военнослужащих, свидетельствует о неразборчивости действий Азербайджана и его попытке диктовать армянской стороне в переговорном процессе свои условия», — как сообщает «Арменпресс», написал Марукян.

11 мая с 06:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из артиллерийских и минометных орудий по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка. По состоянию на 09:20 с армянской стороны есть 3 раненых.