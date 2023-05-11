Председатель постоянной комиссии НС по защите прав человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян направила срочные письма всем международным партнерам, сообщив им о том, что утром 11 мая вооруженные силы Азербайджана открыли артиллерийский и минометный огонь по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Тагуи Товмасян на странице в Facebook, она потребовал срочного реагирования, применения санкций и привлечения Азербайджана к ответственности за очередную военную агрессию против суверенной территории Армении.

«Еще 15 марта 2023 года я уведомила международные структуры о том, что вдоль линии соприкосновения в Армении наблюдается передвижение азербайджанских вооруженных сил и тяжелой техники. Это заметно даже жителям приграничных населенных пунктов.

Кроме того, во время моего визита в Брюссель 25-29 апреля на официальных встречах с должностными лицами Европейской службы внешних связей и представителями Европарламента я предупреждала о возможной военной агрессии Азербайджана.

К сожалению, международные структуры, несмотря на всю свою обеспокоенность, не предприняли практических шагов для предотвращения новой агрессии Азербайджана, в результате которой у нас уже есть 4 раненых, грубо нарушены права на жизнь и другие основные права приграничных жителей Армении, и, воощрмениие международное право.

Направляю срочные письма всем своим зарубежным коллегам, сообщая им о том, что сегодня подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из артиллерийских и минометных средств в направлении армянских позиций, расположенных в направлении Сотка», — говорится в сообщении Тагуи Товмасян.