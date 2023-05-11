Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что целью очередной провокации Азербайджана является сведение на нет прогресса, зафиксированного в ходе переговоров в Вашингтоне, и срыв запланированных переговоров в Брюсселе в трехстороннем формате и в Кишиневе 1 июня в пятистороннем формате.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства, касаясь очередной агрессии Азербайджана в направлении Сотка.

Глава правительства представил ситуацию на линии соприкоснивения.

«Сегодня, около 06:00, подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли интенсивный огонь из артиллерийских орудий в направлении боевых позиций возле населенного пункта Сотк Гегаркуникской области Республики Армения, нанеся удар по суверенной территории Республика Армения. Интенсивность активных обстрелов несколько снизилась после адекватного и эффективного противодействия армянской армии. С нашей стороны есть 4 раненых, желаю им скорейшего выздоровления», — сказал премьер.

По словам Пашиняна, эти действия азербайджанской стороны носят провокационный характер и направлены, в том числе, на то, чтобы свести на нет прогресс, который был зафиксирован в ходе переговоров, состоявшихся в Вашингтоне с 1 по 4 мая.

«Сегодняшняя провокация направлена ​​и на срыв запланированных на воскресенье в Брюсселе переговоров в трехстороннем формате и 1 июня в Кишиневе в пятистороннем формате.

Опыт показывает, что Азербайджану переговорный процесс нужен только для того, чтобы получить предлог для эскалации и войны, а эскалация используется исключительно для того, чтобы свести на нет любой прогресс, достигнутый в переговорах. Это сейчас и происходит», — подчеркнул премьер-министр.

По словам Пашиняна, сообщения Минобороны Азербайджана от 10 мая о нарушении режима прекращения огня армянской армией являются надуманными.

«Эта информация придумана для обострения ситуации. Если бы эскалация ситуации не являлась пристрастием Азербайджана, любой локальный инцидент мог быть быстро разрешен путем проверки информации, обмена и предупреждающего согласования по существующим контактам. Накануне подобного не произошло по простой причине: никакого инцидента не было зарегистрировано, а азербайджанская дезинформационная машина выдумала новость, чтобы накалить обстановку. И главная цель обострения ситуации — свести на нет переговорный процесс и сорвать ход дальнейших переговоров», — заключил премьер.