Председатель группы дружбы Армения-США Национального собрания Армении, секретарь фракции НС «Гражданский договор» Айк Конджорян, председатель постоянной комиссии НС по внешним связям Саркис Ханданян, депутаты НС Ваагн Алексанян, Рипсиме Григорян, Ирина Гаспарян, Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в США Лилит Макунц 10 мая встретилась с бывшим спикером Палаты представителей США, конгрессменом Нэнси Пелоси, сопредседателем комиссии Конгресса по армянским вопросам Фрэнком Паллоне, членами Палаты представителей Робом Менендесом, Дебби Дингли и Джен Щековски.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Национальное собрание Армении. Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси с теплотой вспомнила свой визит в Армению, подтвердив свою поддержку демократии, суверенитету и территориальной целостности Армении.

В ходе встречи руководитель группы дружбы Армения-США Айк Конджорян подчеркнул существующий стратегический диалог между Республикой Армения и США, подчеркнул поддержку Соединенными Штатами осуществляемых в Армении демократических реформ. Стороны обоюдно подчеркнули существующий высокий уровень межпарламентского сотрудничества и договорились о продолжении политических консультаций и взаимных визитов.

В ходе встречи обсуждались ситуация безопасности вокруг Армении, незаконная блокада Лачинского коридора и продолжающийся мирный процесс с Азербайджаном, существующие вызовы и пути их решения.

Армянские парламентарии подчеркнули, что Армения привержена мирной повестке дня, целью которой является установление стабильного и долгосрочного мира в регионе.

Коллеги Палаты представителей подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Республику Армения в различных форматах.