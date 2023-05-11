Своими последними действиями в направлении Сотка Азербайджан ставит под сомнение достигнутые в этот период принципиальные договоренности, которые были достигнуты 6 октября 2022 года в Праге и 31 октября того же года в Сочи.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства, касаясь очередной агрессии Азербайджана в направлении Сотка.

«В этих документах подчеркнуто, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга на основании Алматинской декларации 1991 года.

В связи с этим возникает вопрос: если Азербайджан признает территориальную целостность Армении, то почему он ведет огонь по суверенной территории нашей страны, тем более, что согласно Сочинскому трехстороннему заявлению 2022 года, стороны должны воздерживаться от применения силы и угрозы силой. Сегодня Азербайджан грубо нарушил и эти письменные договоренности, и трудно припомнить какой-либо совместный документ, который Азербайджан не нарушил бы за это время», — сказал Пашинян.