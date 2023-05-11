И с Международным комитетом Красного Креста, и на всех международных площадках предпринимаются усилия по восстановлению возможности перевозки больных из Арцаха в Армению в условиях блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«В настоящее время медицинская помощь оказывается в рамках консилиумов. Наши врачи находятся на связи, и мы интенсивно работаем с Минздравом Арцаха. Больным оказывается возможная медицинская помощь», — сказала Аванесян.

«Мы работаем и с Красным Крестом и на всех международных платформах, чтобы сделать эти перевозки возможными», — сказала министр.

После незаконного установления КПП в Лачинском коридоре власти Азербайджана запретили передвижение автомобилей Красного Креста и перевозку больных по коридору. Уже 11 дней Международный Комитет Красного Креста не может перевозить пациентов, находящихся в критическом состоянии, в медицинские учреждения Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в Армянском офисе Международного комитета Красного Креста в связи с этим, Международный комитет Красного Креста обсуждает со сторонами, всеми лицами, принимающими решения, детали, связанные с форматом их работы. Последний раз из Арцаха в Армению при посредничестве МККК пациенты были перевезены 29 апреля.

С 23 апреля Азербайджан в Лачинском коридоре установил контрольно-пропускной пункт.