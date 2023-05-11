Опасности для жизни военнослужащих, пострадавших в результате очередной провокации Азербайджана, нет.

Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«На данный момент у нас четверо раненых. Состояние 2-х из них среднее, 2-х удовлетворительное. На данный момент опасности для их жизни нет», — сказала Аванесян.

Военнослужащие получили ранения различной степени тяжести. Они не в Ереване, при необходимости их перевезут.

Коснувшись обстрела Азербайджаном машины скорой помощи, министр сказала, что такая агрессия никак не может быть оправдана. «Машина скорой помощи и организации, оказывающие медицинские услуги, являются специальными объектами, и нанесение по ним ударов недопустимо», — сказала Аванесян.

Ранее Минобороны Армении сообщало, что 11 мая в 06:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из минометов и артиллерийских орудий по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка. С армянской стороны есть 4 раненых. Азербайджан сообщил о потере одного военнослужащего.