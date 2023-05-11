Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту преступных военных действий вооруженных сил Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Следственного комитета, принимаются соответствующие меры для выяснения обстоятельств дела, дачи окончательных правовых оценок преступным действиям военнослужащих вооруженных сил Азербайджана.

В сообщении говорится, что 11 мая 2023 года с 06:00 военнослужащие вооруженных сил Азербайджанской Республики, нарушив режим прекращения огня, по мотивам расовой, национальной, этнической ненависти, нетерпимости или вражды, с умыслом незаконного лишения жизни военнослужащих ВС РА, исполняющих свой служебный долг, открыли огонь из артиллерийского и стрелкового оружия по боевым позициям оборонительного района N-ской воинской части МО РА, расположенной в восточном направлении границы РА.

В результате этих действий 4 военнослужащих той же воинской части, несшие боевое дежурство на боевых позициях N-ской воинской части МО РА, получили ранения. Последние были переведены в военный гарнизонный госпиталь.

В связи с полученным сообщением об инциденте следственным отделом пятого гарнизона Главного военного следственного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное производство по признакам п. 1, 7, 8 и 15 ч. 2 ст. 44-155 УК РА (4 эпизода) (незаконное лишение жизни другого лица, совершенное лицом или его близким родственником или близким в связи с его государственной, политической, служебной, профессиональной или общественной деятельностью или исполнением этим лицом долга, опасным для жизни других лиц способом, группой лиц, расовыми, национальными или национальными лицами, ненависти, нетерпимости или вражды, обусловленной этническим или социальным происхождением, религией, политическими или иными взглядами либо иными обстоятельствами личного или социального характера).

Принимаются соответствующие меры для выяснения обстоятельств произошедшего, дачи окончательных правовых оценок преступным действиям военнослужащих вооруженных сил Азербайджана.

Состояние здоровья раненых военнослужащих оценивается как удовлетворительное.