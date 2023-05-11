Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе пока не планирует общения с лидерами Армении и Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», Песков добавил, что контакты со сторонами в целом продолжаются, напомнив, что 9 мая у Путина состоялась отдельная беседа с Пашиняном, который в тот день находился в Москве. «Контакты с азербайджанской стороной также продолжаются. Россия продолжает выполнять свои функции, которые вытекают из трехсторонних документов», — сказал он.

Песков заявил, что Россия ожидает от сторон выдержки и призывает не предпринимать действий, которые могут привести к росту напряженности, подчеркнув, что они продолжат контакты с Баку и с Ереваном.