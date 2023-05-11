Министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Казарян 10 мая по инициативе Постоянного представителя Республики Арцах в Австралии Кайлара Микаеляна провел в режиме онлайн встречу с представителями армянской общины Австралии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, министр представил ситуацию, сложившуюся в Арцахе вследствие блокады, коснулся возникших гуманитарных и экзистенциальных проблем.

Говоря о связи Родина-Диаспора, Сергей Казарян выразил признательность армянской общине Австралии за материальную помощь, оказанную Арцаху с момента блокады. В этом контексте министр подчеркнул также значимость работ по повышению за рубежом информированности о преступной политике Азербайджана, проводимой против народа Арцаха.

В конце встречи были намечены дальнейшие направления сотрудничества