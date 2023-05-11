Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян потребовала от представителя Всемирной организации здравоохранения в Армении адресной реакции на незаконные действия вооруженных сил Азербайджана, открывших огонь по машине скорой помощи.

Как сообщает Арменпресс, об этом Товмасян написала на своей странице в Facebook.

Депутат напомнила, что 11 мая с 06:00 подразделения ВС Азербайджана обстреляли из артиллерии и минометов армянские позиции, расположенные в направлении Сотка.

В ходе этих преступных действий азербайджанские вооруженные силы также открыли огонь по машине скорой помощи, в которой находился раненый армянский солдат.

«Очередным нападением на медицинских работников, выполняющих свои профессиональные обязанности, и на машину скорой помощи Азербайджан грубо нарушил положения международного гуманитарного права и Женевской конвенции.

Принимая во внимание вышеизложенное, я направила срочное письмо представителю Всемирной организации здравоохранения в Армении, заявив об инциденте с ожиданием, что нужно сделать конкретное и адресное публичное заявление относительно нарушения Азербайджаном международного гуманитарного права», — сообщила Товмасян.