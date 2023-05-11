11 мая в 20:17 по местному времени (в 16:17 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения зарегистрировала землетрясение магнитудой 3,9, с географическими координатами 39.59⁰ северной широты и 44.58⁰ восточной долготы, в 65 км к югу от Еревана, в приграничной зоне Ирана и Турции.

Как сообщилиАрменпресс в пресс-службе МЧС Армении, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сила подземных толчков землетрясения в эпицентре составила 5 баллов.

Землетрясение ощущалось в городе Ереване и Котайкской области силой 2-3 балла, в Араратской области силой 3-4 балла.