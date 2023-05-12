Молодая певица Брюнет, представляющая Армению на песенном конкурсе «Евровидении-2023», по результатам голосования зрителей и жюри прошла в финальный этап конкурса, который состоится 13 мая.

Как сообщает «Арменпресс», второй полуфинал конкурса состоялся 11 мая в городе Ливерпуль, Великобритания. Он транслировался в прямом эфире по Общественному телевидению.

Голосовать могли только вторые полуфиналисты Албания, Австрия, Австралия, Бельгия, Кипр, Дания, Эстония, Греция, Грузия, Исландия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Сан-Марино, из Большой пятерки — Испания и Великобритания и победитель года Украина. Голосование проводилось на сайте: www.esc.vote

За Брюнет Армения не могла голосовать. За других участников из Армении можно было голосовать, набрав короткий номер 1004.

В финал конкурс прошли Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия и Словения.

Брюнет исполнила песню «Future Lover». Видеоролик этой песни был самым просматриваемым на официальном YouTube-канале конкурса этого года. Это — лирическое письмо без адреса. Сама певица рассказала, как она появилась: «Однажды в интернете я увидела простой и красивый пост, который меня вдохновил на стихи. Слова сразу же превратились в мелодию и пробудили новые чувства. Песня о том, что в течение жизни мы все ищем того самого человека, своего возлюбленного, который станет воплощением наших мечтаний, идеалов и страхов».