Армяно-грузинская дружба из глубины веков, основанная на общих ценностях и историческом наследии, создает прочный фундамент и благодатную почву для нашего дальнейшего сотрудничества.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, об этом сказал председатель Постоянной комиссии НС Армении по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ваге Галумян на встрече 11 мая с делегацией во главе с председателем Комиссии парламента Грузии по региональной политике и самоуправлению Кахой Кахишвили.

Приветствуя членов делегации в НС, В.Галумян выразил надежду, что удастся проводить регулярные совместные заседания, наладив тесное сотрудничество между соответствующими комиссиями парламентов двух стран. «Программой действий правительства Армении на 2021-2026 гг. в качестве приоритета выделено развитие особых добрососедских отношений с Грузией”, — подчеркнул В.Галумян, добавив, что Армения заинтересована в установлении стратегического партнерства с Грузией. Он подчеркнул налаженное тесное сотрудничество между различными ведомствами двух стран, выразив убеждение, что взаимное доверие, постоянный диалог и укрепление взаимодействия станут дополнительным стимулом региональной безопасности и стабильности.

Выразив признательность за теплый прием, К.Кахишвили отметил парламентское сотрудничество и тесную работу между группами дружбы. Он выразил готовность активно работать над реализацией новых программ. По словам Галумяна, улучшение путей сообщения с Грузией имеет для Армении стратегическое значение.

“Сегодня Мост Дружбы уже стал реальностью на участке Баграташен-Садахло. Надеемся, что следующей вехой совместных проектов станет модернизация и благоустройство КПП Гогаван-Гугути, который играет важную роль в пропускной способности транспорта”, — сказал председатель комиссии, касаясь проблем, связанных с разгрузкой КПП “Верхний Ларс”, и указав в качестве благоприятного решения обеспечение регулярного паромного сообщения.

Он отметил, что “Верхний Ларс” практически незаменим для Армении и ограниченная пропускная способность последнего, а также регулярно возникающие неблагоприятные погодные условия являются серьезным испытанием для нашей страны. В этом контексте В.Галумян приветствовал шаги грузинской стороны по обеспечению надлежащего транзита, исходя как из дружественных отношений, так и международных обязательств.

Стороны коснулись реформ в системе территориального управления, обсудили вопросы возможного обмена опытом по ряду направлений. Подчеркнута важность реализации соглашения о передвижении граждан обеих стран по внутренним паспортам.

Во встрече участвовали также члены Постоянной комиссии НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей среды, депутаты фракции «Гражданский договор» Л.Киракосян, М.Асатрян, С.Багратян и депутат фракции «Армения» Г.Даниелян.