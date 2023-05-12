Госдеп США коснулся агрессии Азербайджана против Армении, совершенной в направлении позиций Сотка, отметив, что подобные столкновения подрывают прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в направлении достижения достойного мира.

«Подобные столкновения, на наш взгляд, подрывают прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в направлении достижения прочного и достойного мира. Мы призываем лидеров двух стран, чтобы на встрече в Брюсселе 14 мая стороны согласились отвести свои силы от границы, как это обсуждалось на переговорах с госсекретарем Блинкеном здесь, в Вашингтоне, в начале мая», — заявил на брифинге Ведант Патель.

Дипломат также отметил, что США расценивают недавнюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана как очень позитивный шаг, в ходе которой две страны имели возможность обсудить многие важные вопросы.

«Мы уверены, что все это имеет мирное решение. Именно поэтому, начиная с госсекретаря и заканчивая другими официальными лицами, мы продолжаем активно заниматься этим вопросом», — сказал Патель, отказавшись делать прогнозы по поводу встречи лидеров Армении и Азербайджана 14 мая.

Представитель Госдепартамента США добавил, что переговоры на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне были эффективными и заложили основу для продолжения переговоров в Брюсселе.