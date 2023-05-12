Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян находится в Страсбурге вместе с членами межведомственной комиссии по координации выполнения международных обязательств в рамках Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод».

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение генпрокуратуры, 11 мая члены комиссии встретились с генеральным директором по правам человека и соблюдению законности Совета Европы Кристосом Якумопулосом, генеральным секретарем Совета Европы Марией Бурич и председателем Европейского суда Сиофрой О’Лири. Анна Вардапетян и члены комиссии приняли участие и в круглом столе, обсудив тему «Укрепление институционального уровня исполнения судебных решений».

Анна Вардапетян в своем выступлении отметила:

«Решения ЕСПЧ – это диагностические инструменты (diagnostic tools) для выявления системных проблем. Прокуратура РА уделяет должное внимание надлежащему внедрению норм, установленных прецедентным правом ЕСПЧ во внутреннее законодательство и судебную практику».

В этом контексте генеральный прокурор РА коснулась ряда решений коллегии прокуратуры, приказов и поручений генерального прокурора РА, направленных на повышение эффективности расследования уголовных дел, возбужденных по факту пыток и других случаев жестокого обращения, применения меры пресечения в виде ареста и реализации права подвергать встречному допросу свидетелей, давших показания против него, обеспечения эффективного расследования случаев смерти в уголовно-исполнительных учреждениях и вооруженных силах в учреждениях, находящихся под контролем государства. В беседе с генеральным секретарем Совета Европы Марией Бурич Анна Вардапетян подчеркнула, что Генеральная прокуратура находится в прямом взаимодействии с Советом Европы, напомнив о предстоящей международной конференции, организованной совместно с Советом Европы в Ереване, посвященной независимости прокурора в сфере обеспечения законности.

В ходе встреч генеральный прокурор РА подчеркнула роль прокуратуры в процессе исполнения приговоров ЕСПЧ, в контексте решения системных проблем, а также в контексте возобновления дел и проведения нового расследования в зависимости от характера зафиксированного нарушения. Вардапетян отметила важность работы рабочей группы по изучению уголовных дел, возбужденных по факту смерти военнослужащих, погибших в небоевых условиях, решением премьер-министра РА от 3 августа 2020 года, в результате чего составленные консультативные заключения были представлены в орган, осуществляющий производство, стали поручениями по конкретным делам.

Были рассмотрены вопросы, связанные с исполнением решений Европейского суда, повышением эффективности внедрения европейских стандартов в области прав человека, созданием и деятельностью предведомственной комиссии по исполнению решений Европейского суда. Была подчеркнута эффективность шагов Армении по выполнению обязательств Европейской конвенции о правах человека и создание Межведомственной комиссии.

Также были затронуты случаи нарушения прав человека в ситуации, сложившейся во время и после 44-дневной войны 2020 года.

В ходе встреч были представлены провокационные и агрессивные действия, совершенные вооруженными силами Азербайджана против суверенной территории Республики Армения 11 мая 2023 года.