Армия обороны Арцаха опровергла сообщение, распространенное Минобороны Азербайджана, что АО нарушила режим прекращения огня по нескольким направлениям.

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение, что в ночь с 11 на 12 мая подразделения Армии обороны Арцаха открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Мартакертского, Аскеранского, Шушинского и Кашатагского районов Республики Арцах — очередная дезинформация», — говорится в опровержении Министерства обороны Арцаха.