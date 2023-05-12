Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве намечена на 19 мая.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

«Встреча назначена на 19 мая, если не будет каких-либо изменений», — сказал Ованнисян.

До встречи в Москве намечена встреча глав государств, которая должна состояться в Брюсселе 14 мая.

Отвечая на вопрос, будет ли встреча в Москве логическим продолжением встречи в Брюсселе, замминистра сказал, что в какой-то степени это будет логическим продолжением, но каждый формат имеет свои особенности.