Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян убежден, что участие наиболее влиятельных стран ЕС, Франции и Германии, в ожидаемой 1 июня в Кишиневе пятисторонней встрече с участием лидеров Армении и Азербайджана, определенно может иметь положительное влияние.

Как сообщает «Арменпресс», такую ​​точку зрения замминистра высказал на брифинге с журналистами.

Что касается формата встречи в Кишиневе, замминистра сообщил, что она будет такой же, как и в Праге, но ожидается участие и канцлера Германии Олафа Шольца.

Азербайджанская сторона заявила, что у них пока нет окончательного решения по кишиневской встрече, они согласились на «неформальную» встречу, при условии, что она не заменит брюссельский формат.

В связи с этим Ованнисян сказал, что никаких изменений в формате нет. «Есть ряд разных форматов. Речь идет о продвижении процесса, о создании нового формата речи вообще нет», — подчеркнул замминистра иностранных дел.

Отвечая на вопрос, связано ли условие Азербайджана с участием Шольца и Макрона, Ованнисян сказал: «Участие Германии и Франции, безусловно, может внести положительный вклад. Это самые влиятельные страны ЕС. Ни у кого не может быть сомнений в том, что если ЕС поддерживает процесс, участие двух наиболее влиятельных стран ЕС может иметь положительное влияние».

Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во встрече в Кишиневе.

До переговоров в Кишиневе на 14 мая намечены трехсторонние переговоры в Брюсселе с участием лидеров Армении и Азербайджана и председателя Европейского совета.