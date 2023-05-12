По состоянию на 17:50 ситуация на передовой сравнительно стабильная.
Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает министерство обороны Республики Армения.
В случае любого изменения ситуации министерство обороны выступит с сообщением.
По состоянию на 17:50 ситуация на передовой сравнительно стабильная.
Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает министерство обороны Республики Армения.
В случае любого изменения ситуации министерство обороны выступит с сообщением.
Члены группы дружбы Армения-США Национального Собрания Армении продолжают встречи в Вашингтоне с представителями как государственных структур, так и престижных аналитических...
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту ранения 2 армянских военнослужащих в результате применения BPLA 2 мая ВС Азербайджана....
Подразделения ВС Азербайджана около 16:50 открыли огонь из крупнокалиберного оружия по армянским позициям, расположенным в направлении села Кут. Как сообщили Арменпресс в...
Газета «Республика Армения» издаётся армянским Государственным информационным агентством «Арменпресс».
© 2021 Газета «Республика Армения». Адрес: Армения, г. Ереван, 0024, пр. Аршакуняц 4, 9-ый этаж, газета "Республика Армения", Главный редактор: Арарат Петросян, Тел.: +374 10 545700, Эл. почта: [email protected]