Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту ранения 2 армянских военнослужащих в результате применения BPLA 2 мая ВС Азербайджана.

Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по пунктам 1, 7 и 15 части 2 статьи 44-155 УК Республики Армения /2 эпизода/ (покушение на убийство лица в связи с исполнением этим лицом своей государственной, политической, служебной, профессиональной или общественной деятельности, способом, опасным для жизни других лиц и по мотивам ненависти, нетерпимости или вражды, обусловленным расовым, национальным, этническим, социальным происхождением, религиозными, политическими или иными воззрениями, или иными обстоятельствами личного или социального характера).

12 мая в районе 10:00 ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении Сотка, применив БПЛА.

Двое военнослужащих ВС Армении получили ранение. Состояние здоровья одного из военнослужащих оценивается как удовлетворительное, другого – тяжелое.