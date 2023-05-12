Министр юстиции Армении Григор Минасян выступил с речью на открытом совещании министров юстиции в рамках XI Петербургского международного юридического форума.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции Армении, Григор Минасян поблагодарил министра юстиции РФ Константина Чуйченко за организацию форума на высоком уровне, а также подчеркнул важность укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества между ведомствами юстиции государств в рамках Форума и совещания министров юстиции.

Министр подчеркнул важность реформ, проводимых в сфере борьбы с коррупцией в Армении, и отметил, что с 2022 года действует Антикоррупционный суд, а также представил видение, миссию и компетенцию суда.

Григор Минасян сообщил, что с 1 января 2024 года будет действовать и отдельный Апелляционный антикоррупционный суд.

В контексте реформ в сфере принудительного исполнения судебных актов министр отметил, что в Армении предпринимаются активные шаги в направлении внедрения полностью автоматизированной системы в сфере исполнения судебных актов, и в этом контексте подчеркнул, что в настоящее время процессы документооборота в исполнительной службе осуществляются в электронном виде.

Григор Минасян коснулся также реформ института пробации в Армении и представил особенности электронной платформы управления пробацией (e-probation), целью которой является сокращение документооборота, обеспечение прозрачной и подотчетной деятельности Службы пробации и т. д.