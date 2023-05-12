По состоянию на 20:20 ситуация не изменилась.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, pодразделения ВС Азербайджана продолжают вести огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Кута и Сотка.
Вооруженные Силы Республики Армения предпринимают соответствующие оборонительные и превентивные меры.
Министерство обороны Армении вновь призывает не распространять непроверенную информацию и следить за официальными сообщениями.
Министерство обороны выступит с дополнительным сообщением.