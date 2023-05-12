По состоянию на 22:30 снижение интенсивности огня в направлении Сотка и Кута сохраняется. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.

Снижается также интенсивность огня из стрелкового оружия и минометов по армянским позициям, расположенным в районе Верин Шоржа. Министерство обороны выступит с дополнительным сообщением.

ОБНОВЛЕНИЕ: По состоянию на 23:10 ситуация на передовой не изменилась: снижение интенсивности огня в направлении Сотка, Кута и Верин Шоржи сохраняется.

По состоянию на 23:10 потери армянской стороны составляют: 1 военнослужащий погиб, 2 получили ранения.

Принимая во внимание, что подготовленные азербайджанской пропагандистской машиной видео и фото, в том числе фейковые или снятые в дни 44-дневной войны 2020 года, широко распространяются на различных социальных площадках, МО призывает воздерживаться от каких-либо ссылок на них и, тем более, от их публикации.

ОБНОВЛЕНИЕ: По состоянию на 22:45 ситуация на передовой не изменилась: снижение интенсивности огня в направлении Сотка, Кута и Верин Шоржи сохраняется.