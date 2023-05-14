Рейс Ереван-Стамбул-Ереван, запланированный на 13 мая, был отложен из-за технической неисправности самолета — до 00։20 часов 14 мая.

Об этом Арменпресс сообщили в компании FlyONE Armenia.

«На данный момент неисправность устранена, рейс состоится в соответствии с новым объявленным графиком. Об этом, параллельно с сообщением о статусе рейса, было объявлено всем пассажирам рейсов Ереван-Стамбул-Ереван», — сообщили в компании FlyONE Armenia.

В ответ на поступающие запросы FlyONE Armenia также сообщает, что авиакомпания не могла использовать другой самолет для осуществления рейса, поскольку авиационные власти Турции дали разрешение только на ограниченное количество самолетов.

Согласно действующим авиационным правилам, пассажиры через 3 часа были обеспечены питьевой водой. Всех пассажиров, нуждающихся в проживании как в Ереване, так и в Стамбуле, авиакомпания разместила в гостиницах до выполнения рейса.

Авиакомпания изучает появившиеся в социальных сетях видеоролики о рейсе, из которых сделает соответствующие выводы.

Авиакомпания приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.

По всем вопросам, связанным с задержкой рейса, авиакомпания просит пассажиров связаться по эл. адресу [email protected] или по телефону +37412400003», — отметили в компании FlyONE Armenia.