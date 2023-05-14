Делегация, возглавляемая председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном, 17-19 мая в столице Беларуси Минске примет участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт Национального Собрания Республики Армения, в составе делегации в столицу Беларуси отправятся также заместитель председателя НС Акоп Аршакян, депутат от оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян, депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Овик Агазарян, другие сотрудники аппарата НС.