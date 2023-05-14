Члены парламентской делегации Армении встретились в Вашингтоне с директором офиса Госдепартамента США по вопросам Кавказа и региональных конфликтов Марком Кэмероном.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил руководитель группы дружбы Армения-США Национального Собрания Армении, руководитель фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян, который принял участие во встрече.

Во встрече приняли участие также председатель Постоянной комиссии НС по внешним сношениям Саркис Ханданян, депутаты фракции «Гражданский договор» Ваагн Алексанян, Рипсиме Григорян, депутат фракции «Айастан» Ирина Гаспарян и Чрезвычайный и полномочный посол РА в США Лилит Макунц.

Делегация Армении представила подробности относительно ситуации с безопасностью в регионе, нарушений ВС Азербайджана режима прекращения огня и очередных провокаций в предыдущие дни.

В ходе встречи обсуждался мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, существующая ситуация в урегулировании армяно-турецких отношений.

Марк Кэмерон подчеркнул постоянную поддержку США в вопросах суверенитета Армении и установления прочного мира на Южном Кавказе.