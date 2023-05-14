На престижном конкурсе песни «Евровидение-2023», финальный тур которого состоялся 13 мая в Ливерпуле (Великобритания), победила Швеция, которую представила Лорин с песней Tattoo.

Лорин также выиграла конкурс еще и в 2012 году.

Второе место заняла Финляндия, третье – Израиль.

Как передает Арменпресс, на Eurovision Song Contest в результате голосования национального жюри представительница Армении Brunette получила 5 очков из Италии, по 1-му — от Латвии, Австрии, Польши, 2 — от Молдовы, 6 — от Ирландии, 7 — от Франции, по 3 — от Эстонии, Испании, Великобритании, 4 — от Кипра, 5— от Швейцарии, по 10 — от Грузии, Албании, 8 — от Чехии.

По итогам голосования телезрителей и профессионального жюри представительница Армении с песней Future Lover набрала 122 очка и заняла 14-ю строчку.

В ходе конкурса баллы от Армении объявила победительница Junior Eurovision Song Contest — представительница Армении Малена.

В финале Eurovision Song Contest помимо Армении выступили представители Австрии, Португалии, Швейцарии, Польши, Нидерландов, Сербии, Франции, Кипра, Испании, Швеции, Албании, Италии, Эстонии, Финляндии, Чехии, Австралии, Бельгии, Молдовы, Украины, Норвегии, Германии, Литвы, Израиля, Словении, Хорватии, Соединенного Королевства.

Конкурс транслировался в прямом эфире Общественного телевидения Армении, его комментировали Грачуи Утмазян и Гамлет Аракелян.

Песня Brunette «Future Lover», которая является самым просматриваемым видео года на официальном YouTube-канале конкурса, представляет собой поэтическое письмо без конкретного адресата. «Однажды я увидела в Интернете простой и красивый пост, который меня вдохновил: строки сразу же превратились в мелодию и пробудили новые чувства. Песня о том, что в течение жизни мы все ищем того самого человека, будущего возлюбленного, который станет воплощением наших мечтаний, идеалов и страхов», — говорит певица.