Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил телеграмму соболезнования в связи со смертью известного общественного и политического деятеля Мурада Петросяна, который ушел из жизни 13 мая.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах, в телеграмме говорится:

«С глубокой болью и сожалением узнал о кончине преданного сына Арцаха, выдающегося общественного и политического деятеля Мурада Петросяна.

Мурад Петросян стоял у истоков Арцахского национально-освободительного движения и одним из первых поднял знамя нашей борьбы, стал одним из первых всенародного протестного движения. Он посвятил всю свою сознательную жизнь благородному делу распространения и защиты национальной идеологии, оставив нестираемый след в нашей новейшей истории

Занимая в разные периоды высокие должности в законодательных и исполнительных органах республики, Мурад Петросян самоотверженно служил своей Родине и заслуженно пользовался любовью и уважением родного народа. Его смерть – большая потеря для всех нас.

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и поддержку семье, родным и близким покойного, единомышленникам и соратникам, желаю всем стойкости и стойкости духа.

Память о Мураде Петросяне навсегда останется в памяти поколений».

Отмечается, что по поручению президента Араика Арутюняна с целью координации похорон создана правительственная комиссия во главе с руководителем аппарата президента Кареном Шахраманяном.

Панихида по Мураду Петросяну состоится 14 мая в 18:00 в церкви Сурб Акоп в Степанакерте.