14 мая в Административном комплексе Министерства обороны РА был проведен брифинг с участием военных атташе иностранных посольств, аккредитованных в Республике Армения, и представителей наблюдательной миссии Евросоюза. В ходе встречи были представлены подробности относительно ситуации, создавшейся в направлении Гегаркуникской области РА в результате Азербайджанской провокации 11-12 мая.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, военным атташе была представлена оперативная информация о ходе действий, о направлениях и примененных средствах, а также официальная дезинформация, распространяемая Азербайджаном в ходе боевых действий и в последующий период.

Было отмечено, что в результате необходимых оборонных действий ВС Армении цели боевых действий Азербайджана полностью провалились.