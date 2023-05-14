В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с разблокированием региональной транспортной и экономической инфраструктуры, делимитацией и безопасностью границ между двумя странами, соглашением об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, необходимостью решения проблем с правами и безопасностью населения Нагорного Карабаха, а также с пленными, пропавшими без вести, и другие гуманитарные вопросы.

Достигнута договоренность о продолжении обсуждений 1 июня в Кишиневе в рамках пятисторонней встречи с участием премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции, канцлера Германии и председателя Европейского совета на полях саммита Европейского политического сообщества, а также в ходе предстоящей в июле в Брюсселе трехсторонней встречи премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя Европейского совета.