«Айпост» удостоился премии Фонда качества услуг Всемирного почтового союза. Награда была вручена генеральному директору «Айпост» Араику Абраамяну в штаб-квартире Всемирного почтового союза в столице Швейцарии, Берне.

Совет Фонда качества услуг QSF (QSF) провел оценку проектов, реализованных с 2007 года, и принял решение присудить награду за лучшие реализованные проекты QSF.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение «Айпост», премия вручается по результатам оценки программ почтового оператора.

Совет Фонда качества обслуживания QSF /QSF/ изучил результаты проекта QSFARM1803, выполненного HayPost в 2018 году.

Отмечается, что с 2007 года «Айпост» осуществил различные программы повышения качества обслуживания на средства фонда QSF.