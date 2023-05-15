Известный грузинский режиссер, художественный руководитель Государственного академического театра им. Шота Руставели в Тбилиси Роберт Стуруа любит Армению, здесь у него много друзей. По их приглашению режиссер регулярно посещает Ереван и области Армении, представляет зрителям свои старые и новые пьесы, передает молодежи свой опыт и знания.

Как сообщает «Арменпресс», в этот раз Стуруа приехал в Армению на Международный театральный фестиваль в Гюмри, в рамках которого он представил пьесу Сэмюэля Беккета «Конец игры». Пользуясь случаем, Акоп Казанчян, друг Стуруа, главный режиссер Государственного театра музыкальной комедии им. Акопа Пароняна пригласил его показать спектакль и в их театре.

Стуруа, конечно, не отказался. В беседе с журналистами он сказал, что всегда был связан с армянами и даже был влюблен в армянку. Жена дяди Роберта Стуруа была армянкой, актрисой, которую из-за ревности заставил уйти из театра дядя. Эта женщина, Ася Кукурчян, сыгравшая большую роль в воспитании Стуруа. Режиссер признался, что обожал ее.

«Армянский театрал – замечательный. У нас много общего, есть существенные и принципиальные вещи, важные для театра, и с этой точки зрения наши театры близки друг другу. Армянская аудитория очень чувствительна. Все мои известные постановки мы отыграли в Армении. Десять дней назад я поставил «Прометея прикованного» Эсхила, который мы тоже хотим привезти в Армению, потому что получился довольно интересный спектакль. Мы использовали несколько декораторов. Есть два актера-мужчины и семь актеров-женщин», — рассказал режиссер.

Беккета, одного из основателей «Театра абсурда», Стуруа считает поэтом. По его словам, слово «абсурд», вероятно, родилось в советской идеологии. «Я и Шекспира считаю поэтом, его поэзия не в словах, а в мире, который не воспринимаешь сразу. Вы должны прочесть его, играть во время чтения, и поставить. В конце концов, когда вы читаете пьесу, вы разыгрываете ее в своем воображении. Беккет — продолжение этого стиля, поэзии. Он пишет пьесы о самых важных проблемах человечества», — отметил режиссер.

Он поставил несколько пьес Беккета, «В ожидании Годо», «Последняя лента из крепа» и др. «Последняя лента из крепа» – замечательная работа. «Мужчине исполняется семьдесят, и он находит свои старые записи, которые он сделал, когда ему было 25. Он прослушивает эти записи и понимает, что он уже не тот молодой человек. Он вступает в диалог с записями. Это сложно назвать абсурдом. Когда человек вспоминает, то, что он сделал не так уж удачно, он начинает спорить с собой, почему он сделал так, а не иначе. Получается, что вы спорите и разговариваете сами с собой. Именно такую ситуацию Беккет превратил в пьесу», — представил Стуруа.

Говоря о спектакле «Конец игры», он рассказал, что тот был поставлен до пандемии. Сыграли, а через две недели началась пандемия. Спектакль долгое время не показывался, но после того, как эпидемия отступила, он был показан на Чеховском международном театральном фестивале, сыгран во Владивостоке. Спектакль удался, но Стуруа признается, что сейчас трудные времена и нелегко слышать со сцены о сложных вещах. «Когда ты знаешь, что тебя осудили, неприятно снова об этом слышать. Однако это не так серьезно. Ведь автор, Беккет, еще и отличный комик. Об этом всегда забывают, и все думают, что абсурд – это что-то серьезное, что это интеллектуальная драма и т. д. На самом деле Беккет — хороший ирландец, у которого очень хорошие романы», — подчеркивает Роберт Стуруа.

Стуруа не может ответить, насколько изменились его драматургия за эти годы, но он признается, что она изменилась. «Теперь я другой, на самом деле я стал моложе, может это самообман. Есть латинское крылатое слово. Если бы молодость знала, а зрелость могла, все было бы хорошо». Теперь я знаю и немного умею», — заключает Роберт Стуруа.

Давид Уплисашвили, исполнитель главный роли в спектакле «Конец игры», заявил, что они – актеры Роберта Стуруа. «Нас так называют. Куда бы мы ни пошли, все говорят, что это – актеры Стуруа. Это действительно так. Со Стуруа всегда интересно работать, потому что он великий режиссер», — подчеркнул актер и дополнил, что этот спектакль о людях и о любви. По его словам, театрал, посмотрев спектакль, задумается, как жить дальше, как живут люди, что происходит у них в душе, что такое жизнь и т.д.

Он ничего не рассказал о своей роли, заявляя, что нужно прийти и посмотреть спектакль, иначе будет неинтересно.

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Актер вспомнил, что два-три года назад в Армении он играл в шекспировском «Юлие Цезаре». Играл самого Цезаря. «Армяне очень хорошо воспринимают театр. Мы очень уважаем ваших актеров, любим их и всегда помним великих, с которыми когда-то работали нашего театра. Между нашими и вашими актерами были и остаются очень дружеские отношения», — заметил Уплисашвили и сообщил, что Акоп Казанчян сейчас в их театре ставит спектакль, премьера которого намечена на 2 июня.

Анжела Амбарцумян

Фото: Татев Дурян