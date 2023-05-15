Хотя гражданской миссии ЕС не оказалось на месте последней агрессии Азербайджана в направлении Сотка, позже наблюдатели побывали там, дали свои оценки и направили их в Брюссель.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, посвященной Дню Европы и отношениям между Европейским Союзом и Арменией, заявила глава делегации ЕС, посол Андреа Викторин, затронув вопрос, есть ли отчет миссии ЕС по последней азербайджанской агрессии.

Посол ответила, что миссия не представляет отчеты ни Армении, ни Азербайджану.

«Однако, поскольку миссию сопровождают офицеры Министерства обороны Армении, армянская сторона прекрасно осведомлена о том, что они (наблюдатели) видят. Естественно, что они не могут быть везде. Поэтому они могут только проводить наблюдения, а потом докладывать в Брюссель», — сказала Викторин, добавив, что наблюдатели не могут сообщать о том, чего не видели.

Что касается событий в Сотке, посол заявила, что наблюдатели ЕС не присутствовали во время последнего вторжения и столкновений.

«Граница довольно длинная и есть график патрулирования. При этом цель не в том, чтобы они присутствовали при агрессиях. Они ведут наблюдение вдоль границы и видят, что происходит вокруг границы, но это не значит, что они могут автоматически находиться в том месте, где что-то происходит в этот момент», — добавила она.

Касаясь вопроса, не должны ли наблюдатели выезжать на место, где произошло обострение, Викторин сказала, что такая возможность у них бывает позже, уже после событий. Посол также добавила, что армянская сторона несет ответственность за обеспечение безопасности наблюдателей.

«Они поехали, дали оценку и направили ее в Брюссель», — отметила посол.

12 мая подразделения Вооруженных сил Азербайджана с применением минометов и БПЛА открыли огонь по армянским позициям, расположенным на направлениях Сотка и Кута. В результате с армянской стороны погиб 1 военнослужащий.