В ходе рабочего визита в Брюссель секретарь Совета министров Армен Григорян 15 мая встретился с членами Комитета заместителей постоянных представителей НАТО.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата Совета безопасности Армении, собеседники обсудили вопросы, связанные с региональной обстановкой и безопасностью. Секретарь Совета безопасности представил ситуацию безопасности вокруг Армении и Нагорного Карабаха, также гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, который несет в себе риск этнических чисток. Армен Григорян призвал международное сообщество отреагировать, чтобы не допустить подобного.

Секретарь Совета безопасности представил также подробности недавних армяно-азербайджанских переговоров в Вашингтоне и Брюсселе.

Он подчеркнул приверженность армянской стороны нормализации отношений с Турцией без предварительных условий.

Он коснулся вопросов развития двустороннего партнерства Армения-НАТО, в частности, индивидуально адаптированной программы партнерства.