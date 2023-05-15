Имидж Евросоюза значительно улучшился после того, как ЕС решил направить в Армению наблюдательную миссию.

Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в интервью чешскому журналу “Respekt”, отвечая на вопрос, изменилось ли за последний год отношение Армении к ЕС.

“Оно существенно изменилось, но это никак не связано с событиями, происходящими в Украине. Имидж ЕС значительно улучшился после того, как структура решила направить в Армению наблюдательную миссию. Это дало людям понять, что ЕС заботится о безопасности Армении. В эмоциональном и политическом плане это улучшило репутацию ЕС, хотя Евросоюз никогда не воспринимался негативно”, — отметил Пашинян.

По словам премьер-министра, ЕС является основным партнером Армении в осуществлении демократических реформ.

“Если бы вы спросили у граждан, какие самые заметные перемены в Армении, они, наверное, назвали бы создание патрульной полиции. Мы делаем это в сотрудничестве с ЕС, и в этом году ожидаем поступления в Армению новой партии автомобилей «Skoda», у нас очень широкая повестка дня в отношениях с ЕС.

После выборов 2021 года председатель Европейского совета Шарль Мишель посетил Армению и пообещал 2,6 млрд евро поддержки в рамках Восточного партнерства. Мы бы хотели, чтобы этот процесс шел немного быстрее”, — сказал премьер-министр.