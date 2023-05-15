Президент Арцаха Араик Арутюнян предложил представителям состоявшегося 15 мая в Степанакерте митинга с 16 мая начать обсуждения и консультации по представленным ими предложениям и программам.

Как сообщает Арменпресс, об этом президент Арцаха написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники,

Сегодня председатель Национального Собрания Республики Арцах передал мне заявление участников митинга, состоявшегося на площади Возрождения Степанакерта.

Исходя из своих обязанностей и полномочий в соответствии с Конституцией Республики Арцах, уважения к нашим гражданам, участвовавшим в собрании, принимая во внимание их право быть услышанными, я решил сделать шаг вперед. Поэтому я предложил представителям собрания с завтрашнего дня начать обсуждения и консультации по представленным ими предложениям и программам.

Как раньше, так и сейчас я готов использовать знания и опыт каждого во благо безопасности нашей страны, мира и благополучия нашего народа. При этом подчеркиваю, что именно в этих кризисных условиях мы обязаны проявлять выдержку, благоразумие и ответственность, руководствуясь исключительно интересами Республики Арцах и нашего народа», — отметил президент Арцаха.