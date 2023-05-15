Большинство людей, приехавших в Армению из России, имеют двойное гражданство: имеют как российское, так и армянское гражданство.

Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью чешскому изданию «Respekt» сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос, сколько людей из России прибыло в Армению в результате военных действий в Украине и как это повлияло на Армению, премьер-министр отметил, что в Армению прибыло около 30 тысяч человек, имеющих только российское гражданство.

«Они внесли свой вклад в наш экономический рост, потому что большинство из них имеют высокую квалификацию и часто работают в сфере инновационных технологий, что приводит к экономической активности. Мы рады их присутствию», — подчеркнул Пашинян.