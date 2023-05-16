В Охриде, Северная Македония, с 8 по 10 мая прошла 50-я Европейская региональная конференция Интерпола, в которой участвовали 140 делегатов из 53 стран Европейского региона, представители международных организаций, наблюдатели.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Армении, со вступительным словом выступили президент Интерпола Ахмед Насер Аль-Раиси, генеральный секретарь Юрген Шток, высокопоставленные официальные лица Северной Македонии. С речами выступили руководители различных подразделений Интерпола и делегаты стран-членов.

Дискуссии в основном были посвящены различным проявлениям преступности и актуальным угрозам в странах европейского региона, а также мероприятиям, принимаемым Интерполом для обеспечения безопасности в регионе.

Республику Армения представляла начальник Национального Центрального бюро Интерпола в Республике Армения, полковник полиции Нарине Акопян. Она провела встречи с руководителями различных подразделений генерального секретариата Интерпола и руководителями Национальных Центральных бюро стран-членов. Обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию Интерпола, делегатам была представлена ​​одна из новых инициатив Интерпола – Соглашение о привилегиях и иммунитетах, была подчеркнута важность поощрения и расширения сотрудничества между государствами-членами Европейского региона в целях обмена информацией, а также деятельности Интерпола по борьбе с различными направлениями преступности, в том числе с организованной преступностью, киберпреступностью, терроризмом, финансовыми преступлениями, торговлей людьми.

На конференции были приняты три резолюции.