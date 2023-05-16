Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в связи с высказываниями председателя Европейского совета по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в заявлении говорится:

“14 мая председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выступил с заявлением для прессы. Содержание заявления в целом и ряд его положений в частности указывают на то, что руководство Европейского Союза продолжает игнорировать законные права и интересы народа Арцаха и руководствуется лишь собственными геополитическими и краткосрочными интересами в регионе в ущерб декларируемым Европейским Союзом ценностям демократии и прав человека.

Об этом свидетельствует, в частности, отсутствие в данном заявлении какого-либо упоминания продолжающейся уже более 5 месяцев блокады Лачинского коридора, установления на въезде в коридор незаконного азербайджанского КПП и фактической осады 120-тысячного населения Арцаха со всеми вытекающими гуманитарными последствиями. Данный факт указывает на то, что председатель Европейского Совета не только не препятствует, но и, по сути, потакает Азербайджану в использовании страданий народа Арцаха в качестве политического инструмента.

Однако, если намерения и видимые действия Азербайджана спровоцировать гуманитарную катастрофу и провести в Арцахе этническую чистку не являются для председателя Европейского Совета предметом для беспокойства, то мы были вправе ожидать прямой заинтересованности представляемой им организации в неукоснительном соблюдении Азербайджаном решений Европейского суда по правам человека и Международного суда ООН, являющихся одной из основ современного международного правопорядка. В этой связи вызывает недоумение демонстративное игнорирование председателем Европейского совета последовательного невыполнения Азербайджаном юридически обязательного постановления главного судебного органа ООН и систематического нарушения им норм международного права, в частности, неприменение или угрозы силой и мирное урегулирование споров.

Только действенные шаги международного сообщества, направленные на принуждение Азербайджана к незамедлительному и безусловному выполнению своих обязательств по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, а также постановления Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года, могут свидетельствовать об искренней заинтересованности тех, кто выступает в роли посредников, в долгосрочном мире и стабильности в регионе. Убеждены, что те международные акторы, которые своим действием или бездействием поощряют Баку в его агрессивной, экспансионистской политике и международно противоправных деяниях, не только несут ответственность за их тяжкие последствия, но и оправдывают повторение подобной политики и нарушений в других частях мира.

Вновь напоминаем, что в 1991 году народ Арцаха в полном соответствии с нормами международного права и действовавшим на тот период внутригосударственным законодательством реализовал свое неотъемлемое право на самоопределение и создал свою государственность на тех же основаниях, что и Азербайджан и Армения. Власти Арцаха последовательно защищали и продолжат защищать законный выбор и волеизъявление народа.

Представители отдельных стран и международных организаций не вправе распоряжаться судьбой народа Арцаха. Любые попытки навязать народу Арцаха повестку, основанную на легитимизации незаконного применения силы и продолжающегося террора, равнозначны соучастию в реализации преступных планов Азербайджана и поощрению его территориальных притязаний и агрессивной политики, направленной на этническую чистку Арцаха, а также сохранение постоянного очага напряженности в регионе.

В этой связи вновь подчеркиваем решимость народа и властей Республики Арцах бороться за свои неотъемлемые права в соответствии с нормами и принципами международного права. Убеждены, что только признание реализованного народом Арцаха права на самоопределение может стать основой для долгосрочного урегулирования конфликта, установления прочного и справедливого мира и стабильности в регионе.

В то же время напоминаем, что власти Республики Арцах всегда выступали за всеобъемлющее урегулирование азербайджано-карабахского конфликта путем переговоров. Республика Арцах остается открытой для обсуждения всех элементов конфликта и разумных предложений, направленных на мирное урегулирование, в согласованном и международно признанном переговорном формате, на основе равноправия сторон и при наличии прочных международных гарантий выполнения взятых сторонами обязательств”.