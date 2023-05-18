Не успела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвать «армянскую и азербайджанскую стороны воздерживаться от провокационных действий и нагнетания обстановки», как с азербайджанской стороны вновь прозвучали выстрелы.

17 мая около 16:15 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка Гегаркуникской области Армении, в результате чего получил ранение военнослужащий Минобороны Армении.

Далее подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по карете Скорой помощи, в которой находился раненый военнослужащий. В результате обстрела кареты Скорой помощи ранение получил и фельдшер, сообщило Минобороны Армении.

Раненый военнослужащий, 20-летний Эдгар Сулейманян, получивший несовместимые с жизнью огнестрельные ранения, скончался до госпитализации. Состояние здоровья раненого фельдшера удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

По иронии судьбы, призыв Захаровой прозвучал в контексте ее комментария агрессии Азербайджана 11-12 мая как раз в районе Сотка. Горькая ирония в том, что в соответствии со сложившейся у международных посредников, в том числе и в данном случае российского, традиции «не замечать» агрессию Азербайджана, г-жа Захарова заявила о том, что «с 11-12 мая имели место нарушения режима прекращения огня с обеих сторон». Так она охарактеризовала ответные действия армянской стороны по пресечению агрессии азербайджанских террористических ВС.

Агрессия Баку 11-12 мая имела место после встречи глав МИД Армении и Азербайджана в начале мая в Вашингтоне и в преддверии встречи глав двух государств 14 мая в Брюсселе. Агрессия 17 мая «посвящена» предстоящей 19 мая встрече министров иностранных дел Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Москве.

Очевидно, что все эти агрессивные действия Азербайджана — это попытка, во-первых, оказать давление на Армению, во-вторых, — на посредников, особенно европейского и американского, с целью показать им свою готовность и далее применять силу и бескомпромиссность и не допустить каких-либо проармянских с их стороны шагов. Ну, а поскольку Европа и США, несмотря на требования целого ряда международных институтов, правозащитников, конгрессменов и даже Комитета по международным отношениям Сената США ввести санкции в отношении высокопоставленных азербайджанских чиновников за блокаду Республики Арцах и другие преступления Азербайджана, даже не рассматривают подобную возможность, о чем прямо заявила на днях глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин, то Азербайджан рассматривает всех их призывы и заявления как пустое сотрясение воздуха. В том числе и решения Международного суда.

Посему источаемый высокопоставленными представителями ЕС и США оптимизм по поводу возможности достижения мира более чем сомнителен. Равно как и заявления высокопоставленных представителей России о возможности урегулирования на основе выполнения трехстороннего — Россия, Армения, Азербайджан — заявления от 9 ноября 2020 г., которое последовательно не выполняют ни Баку, ни даже сама Москва. Конкуренция же Москвы, Брюсселя и Вашингтона миролюбия Баку также не прибавляет, позволяя маневрировать между ними, проявляя то прозападность, то пророссийскость.

И ведь все прекрасно знают, что собой представляет диктаторский и террористический Азербайджан. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович уже потеряла надежду на то, что в Азербайджане с его преследованиями журналистов, правозащитников и представителей гражданского общества когда-нибудь хоть что-то изменится в области прав человека. «Ситуация со свободой СМИ крайне тревожная. Действующее законодательство еще более негативно влияет на свободу слова в целом, вводя больше цензуры и ограничений. Страны, входящие в Совет Европы, не должны вести себя так в XXI веке», — заявила она.

Коснулась госпожа Миятович и Арцаха, отметив, что после подписания 9 ноября 2020 г. трехстороннего заявления она сразу связалась с Баку и Ереваном, чтобы помочь в вопросах прав человека: «С тех пор я много работаю, чтобы посетить Карабах. Я предложила обратить внимание азербайджанских властей и даже поехать вместе. Я знаю, что это очень чувствительный вопрос с политической точки зрения, я признаю суверенитет Азербайджана, я всегда об этом говорила. Несмотря на это, моя поездка пока не удалась».

И не удастся, пока на Алиева серьезно не надавят. А Комиссар Миятович, работая над посещением Арцаха и документированием ситуации с правами человека на местах, никак не реагирует на многочисленные призывы к сотрудничеству и диалогу омбудсмена Республики Арцах Гегама Степаняна. «Представляется весьма двусмысленным, что Верховный комиссар Совета Европы по правам человека, который выступает за защиту прав человека в Европе, в том числе в Арцахе, не желает сотрудничать с Омбудсменом Арцаха — главным защитником прав человека в стране», — заявил Степанян (https://twitter.com/Gegham_Artsakh/status/1658815956758454272)

Международная коалиция «Save Karabakh» в письме главе МИД Швейцарии Иньяцио Кассису, который занял должность председателя Совета Безопасности ООН, сменив представителя России, призвала Швейцарию использовать несколько недель своего председательства в СБ ООН для принятия резолюции, основанной на принципах, изложенных в резолюциях Совета штатов и Большого совета Женевы (https://telegra.ph/Obrashchenie-kolicii-Save-Karabakh-k-glave-MID-SHvejcarii-Inyacio-Kassisu-kotoryj-zanyal-dolzhnost-predsedatelya-Soveta-Bezopasn-05-16). Авторы письма напоминают, что пошел пятый месяц блокады Арцаха, что еще 147 дней назад они выпустили совместное Предупреждение о Геноциде для арцахцев, призвав страны-члены ООН выполнить свои обязательства по предотвращению геноцида:

«Политическое влияние режима Алиева в Азербайджане растет с каждым днем во всем западном мире, поскольку увеличивается его зависимость от импорта нефти из Азербайджана. В эти темные дни нас воодушевили две законодательные резолюции, принятые Швейцарией: резолюция комитета Государственного совета по иностранным делам 9 января 2023 г. и резолюция Большого совета Женевы от 14 октября 2022 г. «За выживание Армении». Первый призвал Швейцарию сотрудничать с СБ ООН, чтобы положить конец блокаде Нагорного Карабаха и организовать доставку гуманитарной помощи его гражданскому населению. Последний призвал Федеральный совет Швейцарии осудить агрессию Азербайджана против Армении и признать право на самоопределение армян Нагорного Карабаха в соответствии с Мадридскими принципами, принятыми ОБСЕ. В совокупности эти две резолюции представляют собой четкую политическую основу для СБ ООН по защите уязвимых армян Нагорного Карабаха. Теперь, когда Швейцария председательствует в Совете Безопасности ООН, у нее есть уникальная возможность провести такую конструктивную политику. Однако на сегодняшний день не было никаких публичных признаков того, что СБ ООН намерен действовать для предотвращения уничтожения населения Нагорного Карабаха».

Ну, а Москве, готовящейся 19 мая принять министров ИД Мирзояна и Байрамова, стоит помнить, что действия Баку против Арцаха и Армении направлены также против России и ее миротворцев. Первое — алиевские СМИ активно распространяют угрозы и призывы к осуществлению «контртеррористической операции» против Арцаха, то бишь этнические чистки и геноцид в Арцахе, обосновывая это тем, что российские миротворцы якобы «перевозят оружие» для Армии обороны НКР.

Второе — рудник в Сотке, чья работа практически прекращена после незаконного установления Азербайджаном КПП в Бердзорском/Лачинском коридоре принадлежит российской группе компаний GeoProMining, а его работа тесно связана с Южно-Кавказской железной дорогой, дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги».

Бердзорский коридор по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 г. должен контролироваться российскими миротворцами. Однако российская сторона не предприняла ничего, дабы воспрепятствовать блокированию коридора Азербайджаном и незаконному установлению там КПП.