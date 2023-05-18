Конференция крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ESG-проекты (Environmental, Social, and Corporate Governance) прошла 15-17 мая в городе Алматы в Казахстане, собрав под одной крышей свыше 240 делегатов инвестиционных фондов, банков и международных финансовых институтов развития, являющихся участниками Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP). При этом география участников мероприятия была довольно широкой — с охватом порядка 40 стран мира.

Речь, в частности, о финансовых институтах из Китая, Турции, Японии, Индии, Филиппин, Новой Зеландии, а также стран Европейского союза, США, Латинской Америки и Ближнего Востока. Ну и плюс международные организации, включая такие структуры, как ООН, UNIDO, UNDP и др. Это масштабное мероприятие, организатором которого выступил Евразийский банк развития (ЕАБР), проводилось в рамках 46-го

ежегодного собрания представителей стран-участников ADFIAP.

Если говорить о масштабах Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона, то сюда входят более 90 финансовых институтов, основными из которых являются Азиатский банк развития, Японский банк международного сотрудничества, Коммерческий банк развития Канады, Государственный банк развития Китая, Банк развития Малайзии, Банк индустриального развития Индии, Японская финансовая корпорация и другие. При этом ADFIAP — это неправительственная организация, имеющая консультативный статус при экономическом и социальном совете ООН. Ее деятельность направлена на содействие устойчивому экономическому, экологическому, социальному развитию и росту в регионе.

Открыл форум председатель ADFIAP и генеральный директор IPDC Finance (Бангладеш) Моминул Ислам, по словам которого годовое собрание Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона призвано стать площадкой для обсуждения новых совместных проектов, необходимых для достижения целей в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения по климату.

Евразийский банк развития стал членом совета директоров ADFIAP в июне 2022 года. Присоединение ЕАБР к Ассоциации и проведение ежегодного собрания в Алматы, как отмечают в самом Банке, способствует осуществлению совместно с международными финансовыми институтами проектов, которые отвечают приоритетным направлениям развития стран ЕАЭС+.

В то же время деятельность ADFIAP направлена также и на содействие развитию стран Центральной Азии. А это один из самых перспективных и быстроразвивающихся регионов мира. По подсчетам ЕАБР, за последние 20 лет ВВП стран Центральной Азии увеличился более чем в семь раз, а средний темп роста составил 6,2% — быстрее развивающихся стран и более чем в два раза быстрее мира в целом. При этом дальнейшее раскрытие потенциала стран во многом зависит от частных инвестиций и от реализации крупных многосторонних программ, которые невозможны без участия международных институтов развития.

«В этом смысле ADFIAP и ее годовое собрание может стать площадкой для обсуждения новых совместных проектов среди участников организации на пространстве Центральной Азии и стран-участников ЕАБР. Ведь эта структура насчитывает десятки национальных и международных институтов развития, и мы посчитали важным всех этих потенциальных инвесторов впервые привезти в Центральную Азию, а именно в Казахстан и рассказать им про те инвестиционные возможности, которые существуют здесь. А таких проектов — в транспортной, логистической, энергетической сферах — на самом деле очень много, поэтому нам есть, что предложить инвесторам», — отметил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов, добавив, что это мероприятие позволит участникам поделиться опытом реализации таких проектов, обсудить, как лучше всего объединить усилия национальных и международных институтов развития, открыть для себя огромный инвестиционный потенциал Центральной Азии, наладить новые контакты и расширить сотрудничество.

Быстрорастущий регион

Основная повестка форума как раз и была сосредоточена на роли национальных и международных институтов развития в области транспорта, связи, энергетики и цифровизации. В рамках серии мероприятий прошли панельные сессии, на которых обсуждались вопросы финансирования в инфраструктурные объекты, которые играют решающую роль в устойчивом социально-экономическом развитии на национальных и региональном уровнях.

Ключевая тема специальной сессии форума — «Финансовые институты развития и устойчивая инфраструктура: операционные модели и методы». Участники сессии обсудили инициативы финансовых институтов развития в сфере наращивания институционального потенциала, а также используемые инвестиционные механизмы и инструменты повышения кредитоспособности, роль национальных валют во взаимных расчетах и финансировании МСП. Наряду с этим на сессии были представлены примеры передовой практики из опыта финансовых институтов развития, в том числе примеры предоставления финансовых кредитов на цели поддержки государственных бюджетов и платежных балансов, а также грантов на финансирование программ в социальном секторе.

В зоне внимания участников конференции были, конечно же, и проблемы, с которыми сталкиваются центральноазиатские страны. В частности, обсуждались четыре ключевые проблемы, требующие от стран согласованных действий: отсутствие выхода к морю, низкий уровень развития финансового сектора, рассогласованность действий в водно-энергетической сфере и негативные климатические изменения.

К слову, Казахстан не случайно был выбран для проведения международного мероприятия высокого уровня. В рейтинге Doing Business-2020 он занимает высокую позицию — 25-е место среди 190 стран мира. За последние 15 лет Казахстан поднялся в этом рейтинге на 57 позиций и привлек наибольший объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) — 75% всего объема ПИИ, поступивших в регион.

На специальной сессии был представлен инвестиционный потенциал и проекты Казахстана и стран Центральной Азии, как самого быстрорастущего региона мира.

«Мы рады открыть для такого широкого круга инвесторов возможности Казахстана и всей Центральной Азии. Уверен, что это мероприятие — возможность объединения усилий национальных и международных институтов развития, обмена опытом реализации проектов, налаживания новых контактов и расширения сотрудничества в области устойчивого финансирования», — заявил глава ЕАБР Николай Подгузов.

Акцент сместился на реальный сектор

Что касается Армении, то в ближайшие два года Евразийский банк развития предусматривает финансирование у нас в стране ряда инфраструктурных проектов в сфере энергетики и транспорта.

«Прошлый год был достаточно неплохой в плане проектов для ЕАБР в Армении, и мы хотим тот же темп сохранить и в этом году. На мой взгляд, 100 млн долларов в год для Армении — это та цифра, которую мы можем и хотим реализовать в стандартном режиме», — пояснил армянским журналистам зампред ЕАБР Денис Ильин в кулуарах конференции.

Традиционно у ЕАБР в Армении, продолжил он, ставился акцент на сотрудничестве с банками. Но ситуация меняется, и сейчас в зоне внимания больше реальный сектор экономики. Так, по словам Д.Ильина, за прошлый год из финансирования в 100 млн долларов лишь 5 млн долларов были выделены на проекты с банками, остальные средства — направлены реальный сектор.

В то же время председатель правления ЕАЭС Н.Подгузов указал на важность проекта модернизации и расширения пропускной способности КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, через которую пролегает единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию и Армению.

«Мы высказывали заинтересованность в возможном участии в реализации данного проекта, но здесь необходимо иметь инициатора (оператора) проекта, который подготовит всю необходимую документацию и экономическую модель для финансирования со стороны ЕАЭС. На данном этапе этот проект формируется с точки зрения технико-экономического обоснования. И когда идея окончательно трансформируется в проект, тогда мы об этом и расскажем», — сказал глава ЕАБР.

Отвечая на наш вопрос, а какие конкретно проекты вышли уже на финальную стадию обсуждений, он пояснил, что большая заинтересованность у банка есть в плане участия в финансирования проекта по модернизации Ереванского метрополитена.

При этом рассматриваются несколько сценариев. Например, постройка двух новых станций, сценарий с обновлением парка и более кардинальный — с капитальным ремонтом всей инфраструктуры. Как полагают в самом банке, необходимо обеспечить соответствие текущей инфраструктуры метро современным стандартам безопасности и эксплуатационным требованиям.

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Наряду с этим в сотрудничестве с ГК «Ташир» рассматриваются проекты модернизации электросетей и Разданской ТЭЦ. Пока в ЕАБР не спешат раскрывать детали проекта, мотивируя тем, что обсуждение коммерческих условий еще продолжается. Более подробная информация, по подсчетам ЕАБР, будет готова к лету этого года, когда, собственно, можно будет выйти на подписание соглашения.