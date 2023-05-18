В этом году впервые в истории международного конкурса песни “Евровидение” страны, не участвовавшие в конкурсе, также получили возможность голосования.

Как сообщает wiwibloggs, в результате этого голосования, которое получило название “Rest of World vote”, представительница Армении Брюнетт с песней “Future Lover” заняла третье место.

В результате того же голосования первое место занял Израиль, второе — Финляндия.

По итогам голосования зрителей и профессионального жюри на конкурсе первое место заняла Швеция, второе — Финляндия, третье — Израиль.

Представительница Армении заняла 14 место.