В штаб-квартире ЮНЕСКО 15 мая началась 216-я сессия Исполнительного совета. На состоявшемся в тот же день первом пленарном заседании выступил постоянный представитель Республики Армения в организации посол Кристиан Тер-Степанян.

Как сообщил МИД Армении, постоянный представитель Армении, коснувшись деятельности ЮНЕСКО в чрезвычайных и военных ситуациях, напомнил о ситуации, создавшейся в результате агрессии вооруженных сил Азербайджана против суверенной территории Армении 13 сентября 2022 года, в частности, об ущербе, нанесенном образовательной системе в пострадавших регионах, и представил шаги, предпринятые для преодоления ситуации.

Кристиан Тер-Степанян выразил уверенность, что ЮНЕСКО несет ответственность за всех тех, чье право на образование нарушается. В этом контексте он упомянул о последствиях блокирования Азербайджаном Лачинского коридора для армянского населения Нагорного Карабаха, в том числе о нарушении права на образование 30 000 детей. Он подтвердил актуальность направления межведомственной миссии ООН по установлению фактов в связи с описанной ситуацией.

Постоянный представитель Республики Армения также выразил обеспокоенность по поводу опасности, грозящей армянскому наследию на территориях, контролируемых Азербайджаном, в частности, в Шушинском и Гадрутском районах. Он подчеркнул, что многочисленные случаи уничтожения, вандализма и присвоения армянского культурного наследия с 2020 года являются красноречивым доказательством стремления искоренить любые следы армянской культуры. Посол Тер-Степанян вновь подтвердил необходимость срочного направления в Нагорный Карабах и в прилегающие районы миссии ЮНЕСКО.

Постоянный представитель Армении коснулся и ряда совместных инициатив, уже реализованных и еще реализуемых ЮНЕСКО и Арменией.